Россияне оценили работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 70 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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