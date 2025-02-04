МЦУ и «Инцидент Менеджмент» меняют подходы к муниципальному управлению

Таким мнением поделились главы сразу трех муниципалитетов Архангельской области в рамках кадрового проекта «Школа глав», инициированного в 2022 году губернатором Архангельской области Александром ЦыбульскимПинежский округ стал центром притяжения для амбициозных северян, ставших финалистами кадрового проекта «Школа глав».
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