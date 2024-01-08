Дженнифер Лопес на "Золотом глобусе" оправдалась за выражения лица Бена Аффлека, а Джоди Фостер — за критику поколения Z

Во время церемонии вручения премии “Золотой глобус”, которая прошла в Беверли-Хиллз 7 января, у журналистов была уникальная возможность пообщаться со звездами и задать им наиболее интересующие публику вопросы.
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