Фестиваль «Войти в Айти» о IT-технологиях проведут для столичных школьников

В рамках весеннего фестиваля колледжей в Москве на ВДНХ пройдет диджитал-фест «Войти в Айти». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
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