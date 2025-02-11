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Ильдар Абдразаков получил престижную награду

Ильдар Абдразаков получил престижную награду

Знаменитая Премия Шостаковича отметила юбилей. Выступает Ильдар Абдразаков Предоставлено организаторамиРоссийский оперный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков получил премию Дмитрия Шостаковича.

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