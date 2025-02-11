Ильдар Абдразаков получил престижную награду

Знаменитая Премия Шостаковича отметила юбилей. Выступает Ильдар Абдразаков Предоставлено организаторамиРоссийский оперный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков получил премию Дмитрия Шостаковича.
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