Строительный эксперт Васильев: за ремонт в новостройке можно оформить налоговый вычет

Россияне могут воспользоваться налоговым вычетом за ремонт своей квартиры, купленной в новостройке. Механизм помогает вернуть часть затрат, однако для получения компенсации нужно учесть несколько требований и собрать соответствующие документы.
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