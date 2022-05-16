Оператор ГТС Украины: транзит российского газа 16 мая сократится на четверть

Россия 16 мая сократит объем перекачиваемого через Украину газа на 25%, до 46,8 миллиона кубометров. Об этом свидетельствует последняя заявка на использование сетей — она меньше воскресной на четверть, сказано на сайте Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).