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Оператор ГТС Украины: транзит российского газа 16 мая сократится на четверть

Оператор ГТС Украины: транзит российского газа 16 мая сократится на четверть

Россия 16 мая сократит объем перекачиваемого через Украину газа на 25%, до 46,8 миллиона кубометров. Об этом свидетельствует последняя заявка на использование сетей — она меньше воскресной на четверть, сказано на сайте Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

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