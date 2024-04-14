Политолог Вароли назвал Израиль щенком США, допустив ответ на атаку Ирана

Власти США попытаются предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, поскольку это не выгодно Джо Байдену перед пезидентскими выборами осенью 2024 года, заявил РЕН ТВ политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли.