Политолог Вароли назвал Израиль щенком США, допустив ответ на атаку Ирана

Власти США попытаются предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, поскольку это не выгодно Джо Байдену перед пезидентскими выборами осенью 2024 года, заявил РЕН ТВ политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли.
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