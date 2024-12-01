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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Альпин» о досрочном уходе Окона: «Пока определенного ответа нет. Но думаю, такое решение подходит всем»

После этапа в Катаре авторитетные издания тут же сообщили о том, что вместо Эстебана Окона за рулем «Альпин» на Гран-при Абу-Даби поедет Джек Дуэн.

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