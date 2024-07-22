БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинская легкая авиация против российских БПЛА

Украинская легкая авиация против российских БПЛА

Перехват БПЛА над Одессой, апрель 2024 г. Подбитый беспилотник выпустил посадочный парашют Российские вооружённые силы широко применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов.

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