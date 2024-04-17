Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ

Гол росийского хоккеиста Александра Овечкина принес хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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