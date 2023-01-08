Политика как она есть

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Проанализирована опасность появления БМП Bradley и ракет Sea Sparrow у ВСУ

Проанализирована опасность появления БМП Bradley и ракет Sea Sparrow у ВСУ

США решили передать Украине вооружения, которые ранее не поставлялись. В новом пакете военной помощи фигурируют ЗУР (ракеты класса «земля-воздух») RIM-7 Sea Sparrow без пусковых установок и боевые машины пехоты M2 Bradley, оснащенные ПТУР TOW.

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