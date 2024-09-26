Женя Кривцова о последствиях реалити на выживание: «Висела кожа и торчали кости»

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Блогер-миллионник Женя Кривцова, ставшая участницей шоу «Звезды в джунглях», в интервью «ФедералПресс» рассказала о последствиях, с которыми столкнулась по приезде из Колумбии, где проходили съемки.