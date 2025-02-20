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Царьград

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Долгожданные вести с Курского фронта. Прорыв: Свежая сводка от Путина и военблогера

Долгожданные вести с Курского фронта. Прорыв: Свежая сводка от Путина и военблогера

Президент России Владимир Путин сообщил свежую сводку с Курского фронта, передав долгожданные вести о выходе наших морпехов на территорию противника.

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