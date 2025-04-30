Петербургу добавят 224 гектара зеленых зон

ЗакС поддержал корректировку закона «О зеленых насаждениях общего пользования» Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 30 апреля, поддержали в первом чтении корректировку закона «О зеленых насаждениях общего пользования».
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