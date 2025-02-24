Всегда ли при пневмонии нужны антибиотики? Объясняет врач

Разбираем особенности лечения вирусной, грибковой и атипичной пневмонии. Врач-терапевт «СМ-Клиника» Танзила Сагова рассказала Здоровью Mail, какие виды пневмоний требуют особого подхода в назначении лекарств.
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