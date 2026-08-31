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Нижегородский район

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На юге Москвы построено 2,4 километра новых дорог – Собянин

В Москве создают улично-дорожную сеть в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги.

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