778 дней оккупации и 195 тысяч жертв: как в Киеве вычеркнули из памяти подвиг воинов-освободителей

Красная армия 80 лет назад освободила Киев от фашистов. К памятной дате Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел , посвященный киевской наступательной операции 1943 года, с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.
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