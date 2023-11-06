778 дней оккупации и 195 тысяч жертв: как в Киеве вычеркнули из памяти подвиг воинов-освободителей

Красная армия 80 лет назад освободила Киев от фашистов. К памятной дате Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел , посвященный киевской наступательной операции 1943 года, с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.