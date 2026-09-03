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Метеорологическая осень нагрянет в Петербург с 4 сентября

Метеорологическая осень нагрянет в Петербург с 4 сентября

Очередной циклон принесет в Санкт-Петербург дожди. А метеорологическая осень снова предпримет попытку завоевать регион.

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