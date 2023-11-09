Источник: https://back-in-ussr.com/2023/11/kogda-to-vo-vremena-velikogo-sovetskogo-soyuza-pokazhite-druzyam.
Когда-то, во времена великого Советского Союза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СО
Сергей Ожгибесов
Это в Москве всего скорее а другие города этого сроду не видали
Ответить
6 час.
slesar2000
Цены эти совпадают с нашими магазинными в то время. Жил я тогда на Алтае. Хоть и маленький был, но прекрасно помню цены на хлеб и молоко.
Ответить
4 час.
ОЛЕГЫЧ
Сгущёнка у нас стоила 66 коп по 2му поясу цен
Ответить
4 час.
Свежие комментарии