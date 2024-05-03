Горожане смогут приобрести девять участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО

В поселении Роговском одобрено выделение девяти участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.