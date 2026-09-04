СПОРТПРЕССА
MainНовостиКнигиВидеоИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СПОРТПРЕССА

20 подписчиков

В Музее Победы назовут победителя кибертурнира «Битва за Москву»

В Музее Победы назовут победителя кибертурнира «Битва за Москву»

В Музее Победы назовут победителя кибертурнира «Битва за Москву» СпортпрессаФинал крупнейшего киберспортивного турнира «Битва за Москву» по игре «Мир танков» пройдёт 6 сентября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым