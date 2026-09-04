В Музее Победы назовут победителя кибертурнира «Битва за Москву» СпортпрессаФинал крупнейшего киберспортивного турнира «Битва за Москву» по игре «Мир танков» пройдёт 6 сентября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.