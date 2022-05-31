Мировое обозрение

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Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год)

Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год)

Идея проката электросамокатов (особенно электросамокатов) в большом российском городе прижилась: пробки накладывают ограничения на автомобильное движение (и, как следствие, на каршеринг), а почти полное отсутствие велодорожек — на велопрокат.

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