Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год)

Идея проката электросамокатов (особенно электросамокатов) в большом российском городе прижилась: пробки накладывают ограничения на автомобильное движение (и, как следствие, на каршеринг), а почти полное отсутствие велодорожек — на велопрокат.
Идея проката электросамокатов (особенно электросамокатов) в большом российском городе прижилась: пробки накладывают ограничения на автомобильное движение (и, как следствие, на каршеринг), а почти полное отсутствие велодорожек — на велопрокат.
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