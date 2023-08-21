«Интер» дает 28+5 млн евро за Павара, «Бавария» хочет на 2 млн больше. Договоренность близка

Как пишет La Gazzetta dello Sport, теперь «нерадзурри» предлагают за защитника 28+5 млн евро. «Баварию» такое предложение не устроило, но расхождения между клубами на данный момент минимальны: мюнхенцы хотят гарантированно получить 30 млн евро.