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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Stellar Blade, Silent Hill 2 и Helldivers 2: PlayStation назвала лучшие игры 2024 года по мнению игроко...

Stellar Blade, Silent Hill 2 и Helldivers 2: PlayStation назвала лучшие игры 2024 года по мнению игроко...

Stellar Blade, Silent Hill 2 и Helldivers 2: PlayStation назвала лучшие игры 2024 года по мнению игроковРедакторское подразделение PlayStation подвели итоги ежегодной премии Game of the Year 2024, где пользователи со всего мира выбрали лучшие игры года в 19 различных категориях.

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