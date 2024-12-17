Stellar Blade, Silent Hill 2 и Helldivers 2: PlayStation назвала лучшие игры 2024 года по мнению игроко...

Stellar Blade, Silent Hill 2 и Helldivers 2: PlayStation назвала лучшие игры 2024 года по мнению игроковРедакторское подразделение PlayStation подвели итоги ежегодной премии Game of the Year 2024, где пользователи со всего мира выбрали лучшие игры года в 19 различных категориях.