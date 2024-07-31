Израильский министр назвал убийство лидера ХАМАС «очищением от грязи»

Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху стал первым высокопоставленным израильским чиновником, прокомментировавшим убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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