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Донецкая группа новостей

191 подписчик

На пр. Ильича каждое утро мужчина оставляет возле подъезда одежду, которую нашёл на мусорке Как сообщается, сначала он достаёт тряпки из контейнеров, а потом аккуратно складывает возле дерева под подъездом.

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