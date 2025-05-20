Невролог Чудинская объяснила, как запах помогает влюбиться

Человек редко осознает, что обоняние улавливает куда больше, чем кажется Практика показывает, что люди не задумываются о связи мгновенной симпатии к человеку и часто все списывают на привлекательную внешность и харизму.
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