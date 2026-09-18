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Газета.ру

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Роспотребнадзор: число отравившихся в казанском кафе выросло до 60

Роспотребнадзор: число отравившихся в казанском кафе выросло до 60

В Казани число отравившихся в кафе «Nan Кебаб №1» достигло 60. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике Татарстан.

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