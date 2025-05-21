Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 21 мая в Курске

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 21 мая в КурскеНебо сегодня словно набросило на себя шаль облаков, лишь изредка позволяя солнечным лучам пробиться сквозь неё.
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