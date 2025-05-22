Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

Россиян предупредили о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

Мошенники создают фейковые групповые чаты, где под предлогом «оцифровки данных» обещают сохранить трудовой стаж и повысить пенсию.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
какую надбавку надоть? и что за &quot;бавка&quot;. на которую надо ещё &quot;над&quot; с нового года?.... и для повешения знаний: Пенсионного фонда НЕ-СУ-ЩЕСТ-ВУ-ЕТ!!!!!!
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12 час.
А
Александр24
Пошёл 76-й год и ещё ни одной твари не удалось меня обмануть, хотя попыток было множество. А не отвечать на звонки? Не смешите - чего это сразу расписываться в своём &quot;страхе&quot; перед жуликами. Всегда с ними с большим удовольствием разговариваю.
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12 час.
Александр Платов
&quot;... лекарства от дурака Нет!&quot; - по тебе, мразота, это особенно заметно!
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6 час.
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