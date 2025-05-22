Россиян предупредили о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

какую надбавку надоть? и что за "бавка". на которую надо ещё "над" с нового года?.... и для повешения знаний: Пенсионного фонда НЕ-СУ-ЩЕСТ-ВУ-ЕТ!!!!!!

А

Александр24

Пошёл 76-й год и ещё ни одной твари не удалось меня обмануть, хотя попыток было множество. А не отвечать на звонки? Не смешите - чего это сразу расписываться в своём "страхе" перед жуликами. Всегда с ними с большим удовольствием разговариваю.