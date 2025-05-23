Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Александр
    или странеВ России заподозр...
  • Александр
    они на другой планете живут!!!В России заподозр...
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В Госдуме предложили вернуть в каждый дом проводной телефон и радио

В Госдуме предложили вернуть в каждый дом проводной телефон и радио

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил вернуться к проводной связи на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города.

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