В Госдуме предложили вернуть в каждый дом проводной телефон и радио

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил вернуться к проводной связи на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города.
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