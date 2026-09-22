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Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 без флага и гимна по решению организаторов

Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 без флага и гимна по решению организаторов

Заслуженный тренер СССР и России Валентина Родионенко сообщила, что российские спортсмены выступят на предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе.

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