Посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак Посол США з питань глобального правосуддя: настав момент нового Нюрнберга Бет ван Шаак розповіла про консолідацію міжнародної спільноти для притягнення Росії до відповідальності за військові злочини в Україні Нинішнє прагнення світової спільноти домогтися відповідальності за воєнні злочини в Україні, що скоюються Росією, подібно до […] Сообщение Посол США з питань глобального правосуддя: настав момент нового Нюрнбергу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.