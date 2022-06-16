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Посол США з питань глобального правосуддя: настав момент нового Нюрнбергу

Посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак   Посол США з питань глобального правосуддя: настав момент нового Нюрнберга Бет ван Шаак розповіла про консолідацію міжнародної спільноти для притягнення Росії до відповідальності за військові злочини в Україні Нинішнє прагнення світової спільноти домогтися відповідальності за воєнні злочини в Україні, що скоюються Росією, подібно до […] Сообщение Посол США з питань глобального правосуддя: настав момент нового Нюрнбергу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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