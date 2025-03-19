Кишечную палочку и канцерогены нашли в специях и приправах

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с результатами исследования, которые показали, что в 50% образцов специй обнаружили превышения норм содержания вредных веществ, включая канцерогены, мутагены и токсичные элементы.
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