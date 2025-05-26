Театр абсурда
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Театр абсурда

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Грузинский «певец» осквернил флаг России, «помочившись» на него

Грузинский «певец» осквернил флаг России, «помочившись» на него

25 мая всевозможные интернет-ресурсы опубликовали видео выступления грузинского певца ртом Эрекле Гецадзе на Tbilisi Open Air - ежегодном музыкальном фестивале со статусом "международный", крупнейшем музмероприятии в Грузии.

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