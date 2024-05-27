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Агроном Коврижных раскрыла простой способ размножить голубику

Агроном Коврижных раскрыла простой способ размножить голубику

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла простой способ размножения голубики, не тратя денег. Для этого аккуратно соберите мульчу и перекопайте землю рядом с выбранными веточками, затем отделите их от материнских растений, сохранив часть корневища.

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