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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини набрал 0+2 в матче с «Бостоном» и приблизился к Хатсону в гонке бомбардиров среди новичков – 52 очка против 53. У Мичкова – 48 баллов

Форвард «Сан-Хосе» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).

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