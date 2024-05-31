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В Роскачестве рассказали, как получить кредит на нужную сумму

В Роскачестве рассказали, как получить кредит на нужную сумму

Центр финансовой экспертизы Роскачества объяснил RT, как получить кредит на нужную сумму. По мнению аналитиков, финальная одобренная сумма заёмных средств будет зависеть как от типа кредита, так и от возможностей и данных клиента.

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