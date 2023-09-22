Военное обозрение

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BAE Systems разрабатывает перспективный 155-мм артиллерийский снаряд NGAA

BAE Systems разрабатывает перспективный 155-мм артиллерийский снаряд NGAA

Рекламное изображение снаряда NGAA в разрезе Великобритания и другие страны НАТО столкнулись с проблемой сокращения запасов артиллерийских снарядов и планируют восполнить их.

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