Нашествие миллионов варваров: как Европа готовится к большому исходу с Украины В ЕС меняется отношение к беженцам из-за экономической усталости Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich / www.
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Пусть сожгут ЕС
и всех молодых отправят на фронт против России , чтоб они защищали интересы ЕС
Украина была Диким полем и будет им! Индустриализация им не нужна. Декоммунизировать до хаты, коровы и огорода, и пусть живут. Электричество- лампочка Ильича, им не положено!
Все отправят на фронт.
Русские, возомнившие себя хохлами останутся и будут драться до последнего.
Европейцы что он не очень озабочены беженцами из Азии и Африки. Разве они не на пособия живут,они что работают в отличие от украинцев? Украинцы ,если плюшки убрать,никуда не денутся, будут работать как миленькие .А дети украинские хуже африканских?Школы нужны и тем и другим.
После 2014 года Россию приехало немало украинцев,адаптировались,работают.