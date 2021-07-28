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Украинцам посоветовали готовиться «ползти на коленях» к России за газом

Эксперт предрёк Киеву серьёзный дефицит голубого топлива.

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Валерий Федосеев
А реверс из Словакии, без транзита через хохляндию не получается? Большие деньги платить придется, да и не своруеш при при закупке из Европы.
lev birjukov
Такая досада ...
Sergey Chumbarev
Какого хрена не закупают газ напрямую из России. Будет дешевле и надежней.
Валерий Федосеев
Своих холопов дурят. Легче тарифы задирать и градус ненависти к Москалям повышается.

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