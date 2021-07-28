Украинцам посоветовали готовиться «ползти на коленях» к России за газом

Сергей ХрипуновПолитикаУкраинцам посоветовали готовиться «ползти на коленях» к России за газомЭксперт предрёк Киеву серьёзный дефицит голубого топлива.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевА реверс из Словакии, без транзита через хохляндию не получается? Большие деньги платить придется, да и не своруеш при при закупке из Европы.lev birjukovТакая досада ...Sergey ChumbarevКакого хрена не закупают газ напрямую из России. Будет дешевле и надежней.Валерий ФедосеевСвоих холопов дурят. Легче тарифы задирать и градус ненависти к Москалям повышается.Комментировать
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