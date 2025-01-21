Глава Узбекистана направил соболезнования Эрдогану

Соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией и многочисленными человеческими жертвами пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу направил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает 21 января пресс-служба главы Узбекистана.