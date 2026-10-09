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Юрист Хаминский: перспектива дела Звинчука зависит от действий правоохранителей

Юрист Хаминский: перспектива дела Звинчука зависит от действий правоохранителей

Реальная перспектива дела руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука будет зависеть, прежде всего, от того, какие конкретно действия и доказательства предъявят черногорские правоохранители.

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