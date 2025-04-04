Какую сладость можно назвать самой полезной: это не зефир и не шоколад

Сладости не только делают нашу жизнь ярче, но и помогают справляться с трудными моментами. Однако, среди множества соблазнительных десертов важно выбрать те, которые не только порадуют вкус, но и принесут пользу организму.
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