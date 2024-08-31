Экспедиция к предкам. Что нам стоит дом построить

Расселившись по континенту, коренные американцы начали строить для себя жилища из тех материалов, что были у них под руками и были им доступны, а главное – соответствовали климату и природным особенностям той местности, где они жили.
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