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Военное обозрение

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Экспедиция к предкам. Что нам стоит дом построить

Экспедиция к предкам. Что нам стоит дом построить

Расселившись по континенту, коренные американцы начали строить для себя жилища из тех материалов, что были у них под руками и были им доступны, а главное – соответствовали климату и природным особенностям той местности, где они жили.

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