‼️🇺🇦💥 Бои за Торецк: Кадры подрыва американского БТР глазами боевиков ВСУ ▪️Штурмовик ВСУ заснял подрыв на мине американского БТР М113 вместе с находящимся внутри десантом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦💥 Бои за Торецк: Кадры подрыва американского БТР глазами боевиков ВСУ ▪️Штурмовик ВСУ заснял подрыв на мине американского БТР М113 вместе с находящимся внутри десантом.
Свежие комментарии