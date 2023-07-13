Военное обозрение

3 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Махахей
    Нажми на первоисточнил !!!В сети появились ...
  • bs59
    а где статья то? трупы наемников закапывать в ямах посыпав негажшеной известью чтобы заразы не было на них никакие за...В сети появились ...
  • Вик Норд
    Не за что...,и Вам всего хорошего!Президент Турции ...

Как провалился блицкриг Болгарии на Балканах

Как провалился блицкриг Болгарии на Балканах

Сербские солдаты в Кратово Причины войны Первая Балканская война почти ликвидировала присутствие Турции на Балканах, но не решила других балканских вопросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх