Мировое обозрение

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Турция в фантазиях украинских экспертов

Турция в фантазиях украинских экспертов

Пытливому читателю нетрудно догадаться, что под «основным игроком», как её величают сами украинские эксперты, я имею в виду Турцию.

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