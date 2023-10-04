Ежегодно, 4 октября, начиная с 2002 года, в нашей стране отмечается День Космических войск России. Несмотря на то, что в отдельный род войск они впервые оформились лишь в 2001 году, их история начинается еще в середине прошлого столетия.
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